Nem hiszed el, hol találtak 2200 szál cigit a NAV ellenőrei!

A Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság mohácsi folyami határán július végén jelentkezett vámellenőrzésre egy Szerbiából érkező, osztrák honosságú hajó.

Az uszály átvizsgálásakor a gépházban, egy esztergapadban elrejtve, 2200 szál szerb zárjegyes cigarettát találtak a pénzügyőrök. Az áru adózott voltát a legénység sem számlával, sem egyéb dokumentummal nem tudta igazolni. A cigaretta lefoglalása után, azért, hogy az uszály folytathassa az útját, a hajó legénysége egy összegben megfizette a több mint 200 ezer forintos vámigazgatási bírságot.