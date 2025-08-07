augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Szép találat

1 órája

Nem hiszed el, hol találtak 2200 szál cigit a NAV ellenőrei!

Címkék#ellenőr#NAV#cigaretta

Szokatlan helyen elrejtett cigarettát találtak a NAV mohácsi folyami határkirendeltségének munkatársai egy osztrák honosságú hajón. Az uszály gépházában, egy esztergapadban lapult a 2200 szál szerb zárjegyes cigaretta.

Kaszás Endre

A Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság mohácsi folyami határán július végén jelentkezett vámellenőrzésre egy Szerbiából érkező, osztrák honosságú hajó.

Az uszály átvizsgálásakor a gépházban, egy esztergapadban elrejtve, 2200 szál szerb zárjegyes cigarettát találtak a pénzügyőrök. Az áru adózott voltát a legénység sem számlával, sem egyéb dokumentummal nem tudta igazolni. A cigaretta lefoglalása után, azért, hogy az uszály folytathassa az útját, a hajó legénysége egy összegben megfizette a több mint 200 ezer forintos vámigazgatási bírságot.

 

