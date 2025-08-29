Fokozott figyelemre van szükség
2 órája
Nem működnek a lámpák a forgalmas kereszteződésben − óvatosan közlekedjünk
Újabb közlekedési anomália Pécsen.
Fotó: Laczkó Izabella
Nem működnek a jelzőlámpák a 6-os főút (Zsolnay Vilmos u.), az Engel János utca és a Mohácsi út kereszteződésében. Az érintett útszakaszon fokozott figyelemre van szükség, ugyanis a közelben útfelújítási munkálatokat is végeznek.
