Fokozott figyelemre van szükség

49 perce

Nem működnek a lámpák a forgalmas kereszteződésben − óvatosan közlekedjünk

Címkék#lámpa#pécs#Engel János utca#közlekedés#munkálatok

Újabb közlekedési anomália Pécsen.

Bama.hu
Nem működnek a lámpák a forgalmas kereszteződésben − óvatosan közlekedjünk

Fotó: Laczkó Izabella

Nem működnek a jelzőlámpák a 6-os főút (Zsolnay Vilmos u.), az Engel János utca és a Mohácsi út kereszteződésében. Az érintett útszakaszon fokozott figyelemre van szükség, ugyanis a közelben útfelújítási munkálatokat is végeznek.

 

