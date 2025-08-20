Nem tud leállni: egész Európában keresik a dögös pécsi kaméleont

Lopás és kifosztás bűncselekmények elkövetése miatt kezdték el körözni a rendőrök még 2023 novemberében a pécsi illetőségű Szabó Beatrixet, akit születésekor Lakatos Beatrix néven anyakönyveztek.

Forrás: police.hu

Mint a rendőrségi dokumentumokból kiderült, a nő a körözés ideje alatt sem állhatott le, ugyanis 2024. májusában újabb elfogatóparancsot adtak ki ellene, egész Európára kiterjedően.

A körözési eljárást lefolytató szerv a Pécsi rendőrkapitányság, a keresett személlyel kapcsolatos bejelentéseket itt várják.