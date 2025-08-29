Nincsenek szavak: halálos áldozatot követelt a csütörtöki baleset

Amint arról beszámoltunk, augusztus 28-án este lesodródott az úttestről és egy szőlőskertbe csapódva, a tetejére borulva állt meg egy autó a Nagymányok és Bonyhád közötti, 6534-es úton.

Egy ember beszorult a járműbe, őt a bonyhádi hivatásos tűzoltók a rendőrök segítségével emelték ki az autóból. A helyszínre mentő is érkezett.

Péntek reggel szomorú hírt közöltek a hatóságok: megtudtuk, a baleset halálos áldozatot követelt. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya úgy értesítette hírportálunkat, hogy értesüléseik szerint az autó sofőrje – aki egyedül utazott a gépjárműben – életét vesztette.