Baleset

4 órája

Olajfolton csúszott meg a motoros

A szerda reggeli órákban torlódás alakult ki Pécsen, a Nagykozári út alján. Több arra járó is azt tapasztalta, hogy valamilyen olajos anyag van az úton.

Tóth Viktória
Olajfolton csúszott meg a motoros

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: osobystist

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatta hírportálunkat, hogy a helyszínen egy munkagépből kifolyt az olaj az úttestre, és egy arra járó motoros megcsúszott rajta. Forgalomkorlátozás jelenleg nincs érvényben, szabadon lehet közlekedni.

Úgy tudjuk, a baleset során a motoros könnyebben sérült.

 

