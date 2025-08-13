Olajfolton csúszott meg a motoros

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatta hírportálunkat, hogy a helyszínen egy munkagépből kifolyt az olaj az úttestre, és egy arra járó motoros megcsúszott rajta. Forgalomkorlátozás jelenleg nincs érvényben, szabadon lehet közlekedni.

Úgy tudjuk, a baleset során a motoros könnyebben sérült.