Olajfolton csúszott meg a motoros
A szerda reggeli órákban torlódás alakult ki Pécsen, a Nagykozári út alján. Több arra járó is azt tapasztalta, hogy valamilyen olajos anyag van az úton.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatta hírportálunkat, hogy a helyszínen egy munkagépből kifolyt az olaj az úttestre, és egy arra járó motoros megcsúszott rajta. Forgalomkorlátozás jelenleg nincs érvényben, szabadon lehet közlekedni.
Úgy tudjuk, a baleset során a motoros könnyebben sérült.
