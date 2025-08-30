Újabb baleset
2 órája
Horror ez a szombat: közel féltucat ember sérült meg az orfűi szerpentinnél
Az Orfűről Pécsre vezető út egyik szerpentinjén összeütközött két személyautó – erősítette meg olvasónk információját a rendőrség.
Közel féltucat ember sérült meg az orfűi szerpentinnél. A kép ILLUSZTRÁCIÓ.
Csetényi Éva, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy az augusztus 30-án, szombat délután történt balesetben összesen öt ember sérült meg. Úgy tudjuk, hogy szerencsére mindannyian könnyebben.
Mint hozzátette, kollégái várhatóan 17 óra előtt befejezik a jelenleg teljes útzár mellett zajló helyszínelést.
