Horror ez a szombat: közel féltucat ember sérült meg az orfűi szerpentinnél

Csetényi Éva, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy az augusztus 30-án, szombat délután történt balesetben összesen öt ember sérült meg. Úgy tudjuk, hogy szerencsére mindannyian könnyebben.

Mint hozzátette, kollégái várhatóan 17 óra előtt befejezik a jelenleg teljes útzár mellett zajló helyszínelést.