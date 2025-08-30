augusztus 30., szombat

Óvatosan: fennakadás a pécsi Hunyadi úton

Óvatosan közlekedjünk a pécsi Hunyadi úton.

Bama.hu
Óvatosan: fennakadás a pécsi Hunyadi úton

Forrás: olvasói fotó

Olvasónk jelezte augusztus 30-án, szombat délután 17:15 tájban, hogy kisebb fennakadásra lett figyelmes a Hunyadi úton. A Széchenyi térről felfele, a Pálosok irányába közlekedők sávjában történt a fennakadás, így aki erre közlekedik autóval, érdemes figyelemmel lennie.

A rendőrséghez nem érkezett bejelentés az ügyben.

