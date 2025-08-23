Pécs több pontján is rendőrök jelentek meg

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a „Figyelj, gyalogos – gyalogos figyelj!” baleset-megelőzési program keretén belül a napokban több forgalmas gyalogátkelőhelynél is felhívták a járókelők figyelmét a rájuk leselkedő veszélyekre, és azok megelőzési lehetőségeire.

Forrás: Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság