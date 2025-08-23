augusztus 23., szombat

Figyelj, gyalogos – gyalogos figyelj!

3 órája

Pécs több pontján is rendőrök jelentek meg

Pécs több pontján is rendőrök jelentek meg

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a „Figyelj, gyalogos – gyalogos figyelj!” baleset-megelőzési program keretén belül a napokban több forgalmas gyalogátkelőhelynél is felhívták a járókelők figyelmét a rájuk leselkedő veszélyekre, és azok megelőzési lehetőségeire.

„Járművel a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet fokozott óvatossággal és körültekintéssel közelítsd meg!” – hívja fel a figyelmet a rendőrség. 

 

