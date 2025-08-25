Nyoma veszett: hónapok óta nem találják a pécsi Bogdán Imrét – továbbra is keresik

Már több mint három hónapja nem adott magáról életjelet a pécsi születésű Bogdán Imre (szül.: 1993. november 2.), akit a rendőrség eltűnt személyként keres.

Bogdán Imre (Forrás: Police.hu)

A 166–170 centiméter magas, sovány testalkatú, barna hajú férfi 2025. május 17-én tűnt el ismeretlen körülmények között, azóta tartózkodási helye ismeretlen.

A körözést a Pécsi Rendőrkapitányság rendelte el. A hatóság kéri, hogy aki a férfit felismeri, tartózkodási helyéről vagy eltűnésének körülményeiről érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen a rendőrség 72/504-450-es telefonszámán, vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón.