Mintha a föld nyelte volna el − hová tűnt a pécsi doktor?

A napokban volt két éve már, hogy rejtélyes körülmények között, nyomtalanul eltűnt a pécsi professzor. Dr. Zágony Rudolf fotója azóta is ott fest az eltűnt személyek között, pár hónapja megkerestük a rendőrséget, hogy történt-e előrelépés az ügyben. A pécsi doktor érthetetlenül vált köddé egyik pillanatról a másikra egy augusztusi napon.

A pécsi doktor fotója továbbra is ott szerepel az eltűnt személyek között a rendőrség oldalán.

Forrás: police.hu

A föld nyelte el a pécsi doktort: két éve nem akadnak a nyomára

Dr. Zágony Rudolfot, a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott docensét utoljára 2023. augusztus 22-én délelőtt látták Pécsett. A pécsi doktor feleségével együtt sétált hazafelé az uránvárosi lakásuk felé, amikor az Építők útjánál a férfi váratlanul előresietett a zebrán, és nyomtalanul eltűnt. Az elmúlt évek egyik legrejtélyesebb esete kapcsán továbbra is furdalja a kíváncsiság a megyeszékhely lakóit, olvasóink is rendszeresen érdeklődnek nálunk, hogy nincsenek-e új információink az eltűnt professzor kapcsán.

A professzort azóta is keresi a Pécsi Rendőrkapitányság, fotója továbbra is ott van a police.hu eltűnt személyek számára létrehozott oldalán. Pár hónappal ezelőtt megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik sajnos nem tudtak semmilyen fejleményről beszámolni − a pécsi doktort mintha a föld nyelte volna el.