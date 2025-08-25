augusztus 25., hétfő

Szörnyű évforduló, immár másodszorra

37 perce

Mintha a föld nyelte volna el − hová tűnt a pécsi doktor?

Újabb évforduló, de a rejtély továbbra is megoldatlan. Olvasóink az eltelt két év során többször is megkerestek bennünket az eltűnt pécsi doktor kapcsán.

Bama.hu
Mintha a föld nyelte volna el − hová tűnt a pécsi doktor?

Az Építők útján látták utoljára Dr. Zágony Rudolfot.

Fotó: Löffler Péter

A napokban volt két éve már, hogy rejtélyes körülmények között, nyomtalanul eltűnt a pécsi professzor. Dr. Zágony Rudolf fotója azóta is ott fest az eltűnt személyek között, pár hónapja megkerestük a rendőrséget, hogy történt-e előrelépés az ügyben. A pécsi doktor érthetetlenül vált köddé egyik pillanatról a másikra egy augusztusi napon.

pécsi doktor
A pécsi doktor fotója továbbra is ott szerepel az eltűnt személyek között a rendőrség oldalán.
Forrás: police.hu

A föld nyelte el a pécsi doktort: két éve nem akadnak a nyomára

Dr. Zágony Rudolfot, a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott docensét utoljára 2023. augusztus 22-én délelőtt látták Pécsett. A pécsi doktor feleségével együtt sétált hazafelé az uránvárosi lakásuk felé, amikor az Építők útjánál a férfi váratlanul előresietett a zebrán, és nyomtalanul eltűnt. Az elmúlt évek egyik legrejtélyesebb esete kapcsán továbbra is furdalja a kíváncsiság a megyeszékhely lakóit, olvasóink is rendszeresen érdeklődnek nálunk, hogy nincsenek-e új információink az eltűnt professzor kapcsán.

A professzort azóta is keresi a Pécsi Rendőrkapitányság, fotója továbbra is ott van a police.hu eltűnt személyek számára létrehozott oldalán. Pár hónappal ezelőtt megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik sajnos nem tudtak semmilyen fejleményről beszámolni − a pécsi doktort mintha a föld nyelte volna el.

Közeledik a 85. születésnapja

Az eltűnésekor 83 éves férfi körülbelül 165-170 cm magas, normál testalkatú, kék szemű, valamint ősz haja és körszakálla van.  

Utolsó ismert ruházata: khaki színű rövidnadrág, kék-fehér csíkos rövid ujjú ing, bebújós kékes-szürke cipő, fehér zokni. 

Aki bármilyen információval rendelkezik a rejtélyes üggyel kapcsolatban, az haladéktalanul jelezze a hatóságok felé.

 

 

 

