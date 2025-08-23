Megölte beteg anyósát egy ápolónő segítségével egy pécsi asszony

Amint a Pécsi Törvényszék által megosztott információkból kiderül, a gondozás során a két nő között bizalmas viszony alakult ki, és a vádirat szerint többször szóba került: könnyebb lenne, ha az idős asszony meghalna. A másodrendű vádlott állítólag felajánlotta, hogy szerez egy, a halált gyorsító készítményt, amelyet később együtt adagoltak a sértettnek – bár az valójában hatástalan volt. Közben a másodrendű vádlott titokban felvételeket készített a beszélgetéseikről, hogy azokkal zsarolhassa az emberölési ügy elsőrendű vádlottját.

Folytatódik a pécsi emberölési per: idős asszony halála miatt áll bíróság előtt két nő.

Képünk illusztráció.

A vád szerint a nők az idős asszony egyre romló állapota ellenére sem intézkedtek kórházi ellátása érdekében, sőt, az orvos előtt is elhallgatták a valós tüneteket. A sértett végül 2021 októberében, természetes okból hunyt el, de a hatóságok szerint a vádlottak mulasztása és az ellátás hiánya közvetve összefüggésbe hozható a halálával.