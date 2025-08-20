Penetráns bűzre ébredtek a lakók Pécs keleti felében

Orrfacsaró bűz terjengett szerdán reggel és kora délelőtt Pécsen a Budai városrészben. Több olvasónk is jelezte, hogy a tapasztalt, undort keltő jelenség leginkább az állati eredetű trágyaszaghoz hasonlít. Miatta nem lehet szellőztetni a lakásokat, de a kinti teregetés sem ajánlott.

A szag eredete kapcsán kerestük a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletét, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy hozzájuk sem riasztás, sem pedig bejelentés nem érkezett a témában.

Az időszakos bűz megjelenése Pécsen a peremkerületi városrészekben - mint a Budai-városrész, Kertváros - többször is előfordult már. Korábban vélelmezhetően a mezőgazdasági munkák során ebben az időszakban esedékes hígtrágya terítésének velejárójaként jelentkezett a penetráns szag, amit az éppen aktuális szélirány a lakott területek felé sodorhat.