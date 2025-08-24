augusztus 24., vasárnap

A fű és a gaz is lángra kapott

Rejtélyes tűzeset: két autó gyulladt ki Pécsen

Kigyulladt két használaton kívüli autó Pécsen, a Fenyő utcában – olvasható a katasztrófavédelem holnapján.

Rejtélyes tűzeset: két autó gyulladt ki Pécsen

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Snow At Night

Mintegy száz négyzetméteren a körülöttük lévő száraz fű és gaz is égett. A pécsi hivatásos és a palkonyai önkéntes tűzoltók két vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, eloltották a tüzet, majd megkezdték az utómunkálatokat.
 

 

