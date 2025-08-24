A fű és a gaz is lángra kapott
1 órája
Rejtélyes tűzeset: két autó gyulladt ki Pécsen
Kigyulladt két használaton kívüli autó Pécsen, a Fenyő utcában – olvasható a katasztrófavédelem holnapján.



Mintegy száz négyzetméteren a körülöttük lévő száraz fű és gaz is égett. A pécsi hivatásos és a palkonyai önkéntes tűzoltók két vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, eloltották a tüzet, majd megkezdték az utómunkálatokat.
