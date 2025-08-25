1 órája
Rémisztő autótűz Baranyában: teljes terjedelmében égett a jármű
Újabb autótűzről tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
Teljes terjedelmében égett egy személyautó hétfő délután Görcsönyben, a Viganvári szőlőhegyen. A lángok átterjedtek a jármű környezetében lévő füves, bokros területre is. A tüzet a pécsi hivatásos tűzoltók fékezték meg és oltották el.
Frissítés (16:38)
A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatta hírportálunkat az esettel kapcsolatban. Közölték, hogy a tüzet valószínűleg elektromos meghibásodás okozta. Az autóban utazók menet közben vették észre, hogy valami probléma van a gépjárművel, félreálltak, ezután gyulladt ki az autó. Teljes terjedelmében égett. Azóta már felszámolták a káresetet.
Információink alapján személyi sérülés nem történt.