Lángba borult

1 órája

Rémisztő autótűz Baranyában: teljes terjedelmében égett a jármű

Újabb autótűzről tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

Bama.hu
Rémisztő autótűz Baranyában: teljes terjedelmében égett a jármű

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: J.Kozak

Teljes terjedelmében égett egy személyautó hétfő délután Görcsönyben, a Viganvári szőlőhegyen. A lángok átterjedtek a jármű környezetében lévő füves, bokros területre is. A tüzet a pécsi hivatásos tűzoltók fékezték meg és oltották el.

Frissítés (16:38)

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatta hírportálunkat az esettel kapcsolatban. Közölték, hogy a tüzet valószínűleg elektromos meghibásodás okozta. Az autóban utazók menet közben vették észre, hogy valami probléma van a gépjárművel, félreálltak, ezután gyulladt ki az autó. Teljes terjedelmében égett. Azóta már felszámolták a káresetet.

Információink alapján személyi sérülés nem történt.

 

 

