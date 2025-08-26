augusztus 26., kedd

Nem teketóriáztak

5 órája

Durva! Ittasan, jogsi nélkül vezetett, pisztollyal szállították ki a kocsiból

Olvasónk jelezte, hogy augusztus 24-én este, körülbelül 20 óra 30 perckor két rendőrautó állt a pécsi Maléter Pál úton, ahol a rendőrök egy személygépkocsi sofőrjét igazoltatták. Szemtanúnk szerint a járművezetőt a hatóság emberei fegyverrel szállították ki az autóból.

Tóth Viktória

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kérdeztük meg, hogy az eset valóban megtörtént-e, mik voltak a helyszíni körülmények. A kapitányság tájékoztatása alapján a rendőrök augusztus 24-én 21 óra körül Pécsett, a Maléter Pál úton akartak ellenőrzés alá vonni egy személygépkocsit, azonban az a rendőri jelzésekre nem állt meg, ezért követni kezdték, végül nem messze, egy szervizúton megállították. 

Ittas vezetőt kapcsoltak le a rendőrök (illusztráció)
Ittas vezetőt kapcsoltak le a rendőrök (illusztráció)
Fotó: MW

– Az ellenőrzéskor megállapították, hogy a gépjárművezető alkoholt fogyasztott, valamint érvényes vezetői engedéllyel sem rendelkezett, mivel azt korábban már bevonták. A sofőrrel szemben járművezetés ittas állapotban bűncselekmény, valamint – őrizetbe vétele mellett – engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt indult eljárás – ismertette a hatóság.

A tulajdonos ellen is nyomoznak a rendőrök

S ha ez nem lenne elég, a helyszínen kiderült az is, hogy az autó egyik utasának – aki egyben a gépkocsi tulajdonosa – tudomása volt arról, hogy a járművezető alkoholt fogyasztott, így ellene járművezetés tiltott átengedése bűncselekmény miatt nyomoz a Pécsi Rendőrkapitányság.

 

