Durva! Ittasan, jogsi nélkül vezetett, pisztollyal szállították ki a kocsiból

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kérdeztük meg, hogy az eset valóban megtörtént-e, mik voltak a helyszíni körülmények. A kapitányság tájékoztatása alapján a rendőrök augusztus 24-én 21 óra körül Pécsett, a Maléter Pál úton akartak ellenőrzés alá vonni egy személygépkocsit, azonban az a rendőri jelzésekre nem állt meg, ezért követni kezdték, végül nem messze, egy szervizúton megállították.

Ittas vezetőt kapcsoltak le a rendőrök (illusztráció)

Fotó: MW

– Az ellenőrzéskor megállapították, hogy a gépjárművezető alkoholt fogyasztott, valamint érvényes vezetői engedéllyel sem rendelkezett, mivel azt korábban már bevonták. A sofőrrel szemben járművezetés ittas állapotban bűncselekmény, valamint – őrizetbe vétele mellett – engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt indult eljárás – ismertette a hatóság.

A tulajdonos ellen is nyomoznak a rendőrök

S ha ez nem lenne elég, a helyszínen kiderült az is, hogy az autó egyik utasának – aki egyben a gépkocsi tulajdonosa – tudomása volt arról, hogy a járművezető alkoholt fogyasztott, így ellene járművezetés tiltott átengedése bűncselekmény miatt nyomoz a Pécsi Rendőrkapitányság.