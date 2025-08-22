augusztus 22., péntek

Csúnya ütközés

2 órája

Három rendőrautó és mentő is a helyszínen - baleset történt a 6-os úton

Szörnyen indul a hétvége. Két autó ütközött össze Pécsen, a Faludi Ferenc utca és a 6-os főút kereszteződésében.

Bama.hu
Három rendőrautó és mentő is a helyszínen - baleset történt a 6-os úton

Két személyautó találkozott a kereszteződésben.

Forrás: Facebook/Sebességmérés/útinform: Baranya

A hatóságok már a helyszínen dolgoznak. A rendőrség tájékoztatása szerint a Faludi Ferenc utcából kanyarodott ki egy autó a 6-os útra, nem megadva az elsőbbséget az ott érkező másik autósnak. Információink szerint a balesetben egy személy könnyebben sérült.

 

