Csúnya ütközés
21 perce
Három rendőrautó és mentő is a helyszínen - baleset történt a 6-os úton
Szörnyen indul a hétvége. Két autó ütközött össze Pécsen, a Faludi Ferenc utca és a 6-os főút kereszteződésében.
Két személyautó találkozott a kereszteződésben.
Forrás: Facebook/Sebességmérés/útinform: Baranya
A hatóságok már a helyszínen dolgoznak. A rendőrség tájékoztatása szerint a Faludi Ferenc utcából kanyarodott ki egy autó a 6-os útra, nem megadva az elsőbbséget az ott érkező másik autósnak. Információink szerint a balesetben egy személy könnyebben sérült.
