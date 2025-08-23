Rendőrautók vonultak ki a Faludi utcába, a bilincs is előkerült − mi történt?

Egészen elképesztő véletlenek sorozata zajlott le a pénteki nap során Pécsen, a Faludi Ferenc utcában. Történt ugyanis, hogy nem sokkal 13 óra után két autó ütközött össze az említett utca és a 6-os főút kereszteződésében. A helyszínre több rendőrautó is érkezett, valamint egy mentő is, de szerencsére csak kisebb személyi sérülés lett a csattanás eredménye.