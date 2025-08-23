augusztus 23., szombat

Egy kacifántos történet

53 perce

Rendőrautók vonultak ki a Faludi utcába, a bilincs is előkerült − mi történt?

A baleset előtt még máshol intézkedtek a rendőrök.

Bama.hu
Bűncselekmény gyanúja merült fel, előállítottak két férfit.

Forrás: Olvasói fotó

Egészen elképesztő véletlenek sorozata zajlott le a pénteki nap során Pécsen, a Faludi Ferenc utcában. Történt ugyanis, hogy nem sokkal 13 óra után két autó ütközött össze az említett utca és a 6-os főút kereszteződésében. A helyszínre több rendőrautó is érkezett, valamint egy mentő is, de szerencsére csak kisebb személyi sérülés lett a csattanás eredménye.

Olvasónk, aki szemtanúja volt az esetnek később elárulta, hogy azért is volt három rendőrautó a helyszínen, mert előtte épp a Faludi utcából vittek el valakiket bilincsben. 

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy bűncselekmény gyanúja miatt két férfit állítottak elő a helyszínen.

 

