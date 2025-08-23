53 perce
Rendőrautók vonultak ki a Faludi utcába, a bilincs is előkerült − mi történt?
A baleset előtt még máshol intézkedtek a rendőrök.
Bűncselekmény gyanúja merült fel, előállítottak két férfit.
Forrás: Olvasói fotó
Egészen elképesztő véletlenek sorozata zajlott le a pénteki nap során Pécsen, a Faludi Ferenc utcában. Történt ugyanis, hogy nem sokkal 13 óra után két autó ütközött össze az említett utca és a 6-os főút kereszteződésében. A helyszínre több rendőrautó is érkezett, valamint egy mentő is, de szerencsére csak kisebb személyi sérülés lett a csattanás eredménye.
Három rendőrautó és mentő is a helyszínen - baleset történt a 6-os úton
Olvasónk, aki szemtanúja volt az esetnek később elárulta, hogy azért is volt három rendőrautó a helyszínen, mert előtte épp a Faludi utcából vittek el valakiket bilincsben.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy bűncselekmény gyanúja miatt két férfit állítottak elő a helyszínen.