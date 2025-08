Rendőrök pásztáztak a pécsi éjszakában – mi történik?

Egy nyári hétvégén tapasztalt olvasónk furcsaságot Pécs utcáin. Éjszaka sétált haza egy baráti összejövetelről, amikor több rendőrautót is látott elhaladni a városban, több csoportban is érdeklődött, hogy mi történhetett. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál érdeklődtünk – kiderült, hogy nem egy konkrét esetről van szó, fokozottabb rendőri ellenőrzésekre lehet számítani az elkövetkezendő időszakban is.

Gyakoribbak lettek a rendőri ellenőrzések a pécsi éjszakában, főleg a frekventáltabb helyeken.

Fotó: Huszár Márk / Forrás: MW/Illusztráció

Sajnos balhéból az elmúlt időszakban is bőven kijutott Pécsnek, a legutóbb épp arról számoltunk be, hogy egy verekedés során valaki befejelte a buszállomáson egy ott parkoló Volánbusz ablakát.