Riadalom az éjszaka Pécs belvárosában: mentők, tűzoltók és rendőrök vonultak ki (VIDEÓ)

Információink szerint szombat hajnalban kivonultak a hatóságok a Nagy Lajos Király útjára Pécsen. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy egy idős hölgy lett rosszul, emiatt érkeztek a helyszínre.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs munkatársa, Sebő Katalin elárulta, hogy a helyszínen sikerült stabilizálni a hölgy állapotát, nem kellett őt kórházba szállítani.