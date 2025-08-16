augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

35°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bama.hu videó

1 órája

Riadalom az éjszaka Pécs belvárosában: mentők, tűzoltók és rendőrök vonultak ki (VIDEÓ)

Címkék#riadalom#bama.hu videó#munkatárs#Országos Mentőszolgálat#hölgy#állapot

Bama.hu
Riadalom az éjszaka Pécs belvárosában: mentők, tűzoltók és rendőrök vonultak ki (VIDEÓ)

Információink szerint szombat hajnalban kivonultak a hatóságok a Nagy Lajos Király útjára Pécsen. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy egy idős hölgy lett rosszul, emiatt érkeztek a helyszínre.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs munkatársa, Sebő Katalin elárulta, hogy a helyszínen sikerült stabilizálni a hölgy állapotát, nem kellett őt kórházba szállítani.

 

Bama.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu