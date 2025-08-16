Bama.hu videó
1 órája
Riadalom az éjszaka Pécs belvárosában: mentők, tűzoltók és rendőrök vonultak ki (VIDEÓ)
Információink szerint szombat hajnalban kivonultak a hatóságok a Nagy Lajos Király útjára Pécsen. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy egy idős hölgy lett rosszul, emiatt érkeztek a helyszínre.
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs munkatársa, Sebő Katalin elárulta, hogy a helyszínen sikerült stabilizálni a hölgy állapotát, nem kellett őt kórházba szállítani.
