Rolleres baleset: hatvan éves férfi törte össze magát

Pécsen, a Zsolnay Vilmos út 50. szám előtt történt baleset kedden délután. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy egy 60 éves férfi haladt rollerrel a belvárosból a Budai vám irányába, amikor egy villanyoszlopnak ütközött. A baleset a járdán történt, a férfit pedig sérülésekkel szállították kórházba.