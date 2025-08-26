augusztus 26., kedd

Rolleres baleset: hatvan éves férfi törte össze magát

Szinte szokásos lesz. Jön a roller-rajzás hamarosan.

Bóka Máté Ciprián
Rolleres baleset: hatvan éves férfi törte össze magát

Elektromos rollerrel száguldoznak a belvárosban, sisak, és védőfelszerelés nélkül, veszélynek kitéve magukat és a gyalogosokat - panaszolja olvasónk

Forrás: MW

Fotó: LI

Pécsen, a Zsolnay Vilmos út 50. szám előtt történt baleset kedden délután. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy egy 60 éves férfi haladt rollerrel a belvárosból a Budai vám irányába, amikor egy villanyoszlopnak ütközött. A baleset a járdán történt, a férfit pedig sérülésekkel szállították kórházba. 

 

