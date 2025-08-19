augusztus 19., kedd

Huba névnap

27°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem érik őket utol

1 órája

Sármos komlói férfiakat köröz a komlói rendőrség

Címkék#Komlói Rendőrkapitányság#Pécsi Törvényszék#rendőrség

Bama.hu
Sármos komlói férfiakat köröz a komlói rendőrség

A Komlói Rendőrkapitányság két helyi férfit keres, akik ellen elfogatóparancsot adott ki a Pécsi Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja. Sipos Ramón az egyikük, aki 25 éves, 2000. június 13-án született Komlón. Elfogatóparancsát 2025. augusztus 15-én rendelték el, mert bódult állapotban vezetett járművet. Korábban Galambos Szabolcsra, szintén komlói születésű, 27 éves fiatalemberre is körözést adtak ki még a 2024. november 7-én, egyedi azonosító jel visszaélése miatt van körözés alatt.

Jóképűek, de bűnösek – őket keresi a komlói rendőrök. Forrás: police.hu

A rendőrség kéri a lakosság fokozott figyelmét, hogy a két jóképű fiatalemberrel kapcsolatos bármilyen információ esetén haladéktalanul jelezzék a Komlói Rendőrkapitányságon, a +36-72-582-446-os telefonszámon vagy a kapitányság hivatalos címén. A hatóság hangsúlyozza, hogy minden tippet bizalmasan kezelnek, és a gyors felderítéshez elengedhetetlen a lakosság együttműködése.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu