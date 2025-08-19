Sármos komlói férfiakat köröz a komlói rendőrség

A Komlói Rendőrkapitányság két helyi férfit keres, akik ellen elfogatóparancsot adott ki a Pécsi Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja. Sipos Ramón az egyikük, aki 25 éves, 2000. június 13-án született Komlón. Elfogatóparancsát 2025. augusztus 15-én rendelték el, mert bódult állapotban vezetett járművet. Korábban Galambos Szabolcsra, szintén komlói születésű, 27 éves fiatalemberre is körözést adtak ki még a 2024. november 7-én, egyedi azonosító jel visszaélése miatt van körözés alatt.

Jóképűek, de bűnösek – őket keresi a komlói rendőrök. Forrás: police.hu

A rendőrség kéri a lakosság fokozott figyelmét, hogy a két jóképű fiatalemberrel kapcsolatos bármilyen információ esetén haladéktalanul jelezzék a Komlói Rendőrkapitányságon, a +36-72-582-446-os telefonszámon vagy a kapitányság hivatalos címén. A hatóság hangsúlyozza, hogy minden tippet bizalmasan kezelnek, és a gyors felderítéshez elengedhetetlen a lakosság együttműködése.