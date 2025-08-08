4 órája
Sokk: Építés alatt álló körforgalomba hajtott, súlyosan megsérült a teherautó vezetője
Súlyos balesetről kaptunk hírt, mely péntek hajnalban történt Baranyában.
Forrás: Zsaruhirek.hu
Pénteken hajnali két órakor riasztották a tűzoltókat Mohácson, miután egy nyerges vontató az 57-es főúton letért a kijelölt útvonalról és egy útépítés miatt felbontott körforgalomba hajtott. A baleset következtében a jármű vezetőfülkéjébe szorult a sofőr, akit a kiérkező egység szabadított ki.
A baleset hírét megerősített a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyelete is. Tájékoztatásuk szerint a baleset ellenére nem volt szükség forgalomkorlátozásra, mivel a jármű nem okozott akadályt az építési területen.
Úgy tudjuk, hogy a baleset során a teherautó vezetője súlyos sérülést szenvedett.