Sokk: Építés alatt álló körforgalomba hajtott, súlyosan megsérült a teherautó vezetője

Pénteken hajnali két órakor riasztották a tűzoltókat Mohácson, miután egy nyerges vontató az 57-es főúton letért a kijelölt útvonalról és egy útépítés miatt felbontott körforgalomba hajtott. A baleset következtében a jármű vezetőfülkéjébe szorult a sofőr, akit a kiérkező egység szabadított ki.

A baleset hírét megerősített a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyelete is. Tájékoztatásuk szerint a baleset ellenére nem volt szükség forgalomkorlátozásra, mivel a jármű nem okozott akadályt az építési területen.

Úgy tudjuk, hogy a baleset során a teherautó vezetője súlyos sérülést szenvedett.