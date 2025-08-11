augusztus 11., hétfő

A hatóságok már a helyszínen

5 órája

Súlyos baleset Baranyában: kisbusz és személyautó ütközött − olaj és üzemanyag teríti be az utat

Csőstül jön a baj hétfőn.

Nem is olyan rég történt egy hasonló baleset Baranyában.

Szörnyű balesettel folytatódott a hétfő a hajnali riadalmak után. Összeütközött egy személyautó és egy kisbusz az 57-es főút 18-19-es kilométere között, Szederkény belterületén. A két járműben összesen négyen utaztak, a mentőszolgálat munkatársai már a helyszínen dolgoznak, a társhatóságokkal egyetemben. A mohácsi tűzoltók áramtalanították a járműveket, a főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességben lezárták, ugyanis olaj és üzemanyag került az útburkolatra. 

Záporoznak a baleseti hírek hétfőn

Az esettel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. A hatóságoktól megtudtuk, hogy a kisbusz Pécs irányából haladt Szederkény felé, ahol balra szeretett volna kanyarodni és ekkor összeütközött a szemből érkező személyautóval. A forgalom már rendben halad az érintett szakaszon. Információink szerint egy személy könnyebben sérült a baleset során. 

 

