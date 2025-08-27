augusztus 27., szerda

Hírt kaptunk a motoros állapotáról

Súlyos motorbaleset Baranyában − mentő érkezett a helyszínre

Címkék#motorbaleset#kórház#Mecsekszabolcs#Országos Mentőszolgálat

Az Országos Mentőszolgálatnál érdeklődtünk.

Súlyos motorbaleset Baranyában − mentő érkezett a helyszínre

Illusztráció.

Forrás: MW

Fotó: Gémes Sándor

Ahogy arról a szerdai nap során már beszámoltunk, csúnya baleset történt kedden délután Mecsekszabolcson, ahol egy motoros és egy autós ütközött össze, az Arany János utcában. Az Országos Mentőszolgálattól (OMSZ) megtudtuk, hogy a motoros súlyosan megsérült a balesetben, állapotát a helyszínen stabilizálták, ezt követően szállították kórházba.

 

