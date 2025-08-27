Szörnyű baleset Mecsekszabolcson: motoros ütközött autóval

Egy személyautó és egy motoros ütközött Mecsekszabolcson, az Arany János utcában kedden délután − tudtuk meg a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól. Információink szerint a motoros megsérült a baleset során, állapotáról az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ) érdeklődtünk. Válaszuk esetén frissítjük cikkünket.