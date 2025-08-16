Teljes útzár a 66-os főúton: lesodródott egy autó

Elhagyta az úttestet egy személygépkocsi a 66-os főút Sásd és Baranyajenő közötti szakaszán szombat este. A helyszínen lévők még azelőtt áramtalanították a járművet, hogy megérkeztek a műszaki mentést végző sásdi hivatásos tűzoltók. A balesethez a mentőket is riasztották. Teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt, amelyen törmelékek vannak.