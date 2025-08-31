Tetejével borult az árokba egy autó, mentők is érkeztek a balesethez

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint tetejével az árokba borult egy gépkocsi Hosszúhetény térségében, a 6541-es út 7-es kilométerszelvényénél vasárnap délután.

Ketten utaztak a járműben, amelyet a pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanítanak. Az egység mellett a mentők is kiérkeztek a balesethez - tették hozzá.

A balesettel kapcsolatban megkerestük a mentőszolgálat kommunikációs osztályát, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket!

Frissítés (18:50)

Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, hogy a helyszínről senkit sem kellett kórházba szállítani.