augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

20°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Durva

36 perce

Tetejével borult az árokba egy autó, mentők is érkeztek a balesethez

Címkék#mentő#baleset#katasztrófavédelem

Bama.hu
Tetejével borult az árokba egy autó, mentők is érkeztek a balesethez

A kép illusztráció

Forrás: Olvasói fotó

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint tetejével az árokba borult egy gépkocsi Hosszúhetény térségében, a 6541-es út 7-es kilométerszelvényénél vasárnap délután.

Ketten utaztak a járműben, amelyet a pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanítanak. Az egység mellett a mentők is kiérkeztek a balesethez - tették hozzá.

A balesettel kapcsolatban megkerestük a mentőszolgálat kommunikációs osztályát, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu