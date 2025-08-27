Tragikus szerda: szalmabálákat szállító teherautó és személygépkocsi ütközött Mohács felé

Egy szalmabálákat szállító teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze a Baranya vármegyei Versend térségében, az 57-es úton − tudtuk meg a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól. Úgy tudjuk, hogy a helyszíni munkálatok még egy darabig eltarthatnak, részleges útzárra kell számítani az érintett szakaszon. Információink szerint a balesetben megsérült a személyautó sofőrje, állapotáról az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ) érdeklődtünk, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.

Csúnya baleset Versendnél. Forrás: Facebook/Sebességmérés Baranya Vármegye/Minden ami közlekedés