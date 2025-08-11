augusztus 11., hétfő

Összefoglalunk

5 órája

Brutális tűzesetek sokkolták a lakosokat vármegyeszerte

Kisebb-nagyobb balesetek, ütközések mellett leginkább a tüzekről szólt az elmúlt hét. Cikkünkben felidézzük a legdurvább tűzeseteket.

Tóth Viktória

Már a kedd délelőtt tűzzel kezdődött. Egy újmohácsi épületben csaptak fel a lángok, a Horváth Sándor utcai épület hátsó része pihenőhelyiségként, illetve szerszámtárolóként funkcionál, az első részében pedig orvosi rendelő működik. A rendelőt a lángok nem, csak a füst érte el. Újabb tűzeset történt később, teljes terjedelmében égett egy személyautó Görcsönyben, a sofőr megpróbálta eloltani a lángokat, azonban nem járt sikerrel.

Tűzeset: kiégett autó Görcsönyben
Tűzeset: kiégett autó Görcsönyben
Fotó: Pécs HTP

Tűzesetek szerdán is voltak bőséggel

Szerdán is volt baleset, a délután Sásdon, a 66-os főúton borult fel egy kocsi, amelyből az utasok önerejükből kiszálltak. A nap további részében pedig tüzekhez vonultak a katasztrófavédők. Kigyulladt egy lakatlan ház melléképülete Szebényben, az Ady Endre utcában. Szerencsére más ingatlan nem gyulladt ki, de a szél miatt a tűz a száraz aljnövényzeten továbbterjedt, csaknem két hektárnyi területen oltottak az egységek. 

A Bittner Alajos utcában 50 négyzetméteres melléképület gyulladt ki, tetőszerkezete teljes terjedelmében lángolt. Szerencsére a lakók idejében észlelték a bajt, több gázpalackot és üzemanyagos kannákat is kivittek az épületből. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik több vízsugárral megfékezték a lángokat, így a tűz a közeli lakóépületre nem terjedt át. Még egy tűz volt aznap, két használaton kívüli személygépkocsi égett este egy bódéban Pécsen, a Présház utcában augusztus 6-án este nyolc óra tájban.

Melléképület égett a Bittner Alajos utcában
Fotó: Pécs HTP

Péntek éjjel egy nyerges vontató az 57-es főúton letért a kijelölt útvonalról és egy útépítés miatt felbontott körforgalomba hajtott. A baleset következtében a jármű vezetőfülkéjébe szorult a sofőr, akit a kiérkező egység szabadított ki. A helyszínről egy 40 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

Kamionos baleset Mohácsnál
Fotó: Mohács HTP

 

 

