Fittyet hányt a tilalomra – kis híján a szomszéd házát is felgyújtotta egy baranyai férfi

A tűzgyújtási tilalom ellenére égetett összehordott fahulladékot egy telektulajdonos tegnap délután Magyaregregyen – számolt be róla a Katasztrófavédelem honlapja.

A tűzgyújtási tilalom ellenére gyújtogattak Baranyában.

Fotó: Kiss János

A tűz épületeket veszélyeztetett és a szomszéd kerítésére is átterjedt. tűzoltóegység kiérkezéséig a lakók próbálták meg eloltani a tüzet, amely hellyel-közzel sikerült is, így az másra nem terjedt át. A lángokat végül a komlói hivatásos tűzoltók fékezték meg. A tulajdonos annak ellenére szegte meg a tűzgyújtási tilalmat, hogy a telke közvetlen környezetében erdő is található. Az eset során szerencsére személyi sérülés nem történt.

A Katasztrófavédelem ismét felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy augusztus 10-én (vasárnap) 0 órától ismét országos tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe (Baranya vármegyében július 21 óta érvényes a tilalom.). Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, vasút és közút menti fásításokban, azok kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A parlag- és gazégetés szintén tilos!

Tűzgyújtási tilalom bírság

Magyarországon a tűzgyújtási tilalom megszegése súlyos következményekkel járhat: