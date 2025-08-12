augusztus 12., kedd

Jókora bírságra számíthat

1 órája

Fittyet hányt a tilalomra – kis híján a szomszéd házát is felgyújtotta egy baranyai férfi

Címkék#erdő#telektulajdonos#fahulladék#bírság#lakosság#környezet

Nem, nem szabad égetni. A tűzgyújtási tilalom továbbra is érvényben van.

Bama.hu
Hatalmas felelőtlenséget követ el, aki megszegi az intézkedést.

Forrás: MW

Fotó: Kiss János

A tűzgyújtási tilalom ellenére égetett összehordott fahulladékot egy telektulajdonos tegnap délután Magyaregregyen – számolt be róla a Katasztrófavédelem honlapja

tűzgyújtási tilalom megszegése
A tűzgyújtási tilalom ellenére gyújtogattak Baranyában.
Fotó: Kiss János

A tűz épületeket veszélyeztetett és a szomszéd kerítésére is átterjedt.  tűzoltóegység kiérkezéséig a lakók próbálták meg eloltani a tüzet, amely hellyel-közzel sikerült is, így az másra nem terjedt át. A lángokat végül a komlói hivatásos tűzoltók fékezték meg. A tulajdonos annak ellenére szegte meg a tűzgyújtási tilalmat, hogy a telke közvetlen környezetében erdő is található. Az eset során szerencsére személyi sérülés nem történt.

A Katasztrófavédelem ismét felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy augusztus 10-én (vasárnap) 0 órától ismét országos tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe (Baranya vármegyében július 21 óta érvényes a tilalom.). Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, vasút és közút menti fásításokban, azok kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A parlag- és gazégetés szintén tilos!

 

Tűzgyújtási tilalom bírság

Magyarországon a tűzgyújtási tilalom megszegése súlyos következményekkel járhat:

  • A büntetés legalacsonyabb mértéke 10 000 forint, de súlyosabb esetben akár 1 000 000 forintig terjedhet.
  • Ha a szabályszegés tüzet okoz és a tűzoltóknak is ki kell vonulniuk, a bírság 200 000–3 000 000 forint között lehet.
  • Ezen felül a hatóság ráterhelheti a beavatkozás költségeit is a felelősre.

 

