1 órája
Fittyet hányt a tilalomra – kis híján a szomszéd házát is felgyújtotta egy baranyai férfi
Nem, nem szabad égetni. A tűzgyújtási tilalom továbbra is érvényben van.
Hatalmas felelőtlenséget követ el, aki megszegi az intézkedést.
Forrás: MW
Fotó: Kiss János
A tűzgyújtási tilalom ellenére égetett összehordott fahulladékot egy telektulajdonos tegnap délután Magyaregregyen – számolt be róla a Katasztrófavédelem honlapja.
A tűz épületeket veszélyeztetett és a szomszéd kerítésére is átterjedt. tűzoltóegység kiérkezéséig a lakók próbálták meg eloltani a tüzet, amely hellyel-közzel sikerült is, így az másra nem terjedt át. A lángokat végül a komlói hivatásos tűzoltók fékezték meg. A tulajdonos annak ellenére szegte meg a tűzgyújtási tilalmat, hogy a telke közvetlen környezetében erdő is található. Az eset során szerencsére személyi sérülés nem történt.
A Katasztrófavédelem ismét felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy augusztus 10-én (vasárnap) 0 órától ismét országos tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe (Baranya vármegyében július 21 óta érvényes a tilalom.). Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, vasút és közút menti fásításokban, azok kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A parlag- és gazégetés szintén tilos!
Tűzgyújtási tilalom bírság
Magyarországon a tűzgyújtási tilalom megszegése súlyos következményekkel járhat:
- A büntetés legalacsonyabb mértéke 10 000 forint, de súlyosabb esetben akár 1 000 000 forintig terjedhet.
- Ha a szabályszegés tüzet okoz és a tűzoltóknak is ki kell vonulniuk, a bírság 200 000–3 000 000 forint között lehet.
- Ezen felül a hatóság ráterhelheti a beavatkozás költségeit is a felelősre.