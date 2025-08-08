Ennyi dolga régen volt egy napon a baranyai tűzoltóknak

Lángolt a tető, jöttek a tűzoltók. Csaknem ötven négyzetméteres volt az a melléképület, amelynek a tetőszerkezete teljes terjedelmében lángolt szerdán délben Pécsett, a Bittner Alajos utcában. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik több vízsugárral megfékezték a lángokat, így a tűz a közeli lakóépületre nem terjedt át. Az egység kiérkezéséig több gázpalackot is kivittek a házból, egy felrobbant, két további palackot a tűzoltók vittek biztonságos távolságba. A tűz a nyári konyhában keletkezett, az egyik lakó égési sérüléseket szenvedett, őt a mentősök kórházba szállították. Az áramszolgáltató szakemberei a beavatkozás idejére lekapcsolták a szolgáltatást az utcában, majd a tűzoltás után helyreállították.

A riasztásra gyorsan érkeztek a tűzoltók, egy melléképület gyulladt ki Pécsen a Rigóder városrészben

Fotó: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság / Forrás: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatós

Felborult egy személyautó Sásdnál

Előzés közben megcsúszott és az oldalára borult egy személyautó szerdán kora délután Sásd külterületén. A kocsiban utazó három ember önerejéből szállt ki, egyedül a sofőr szenvedett könnyebb sérüléseket, őt kórházba szállították. A balesethez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a helyszín biztosítása mellett feszültségmentesítették a gépjárművet. A műszaki mentés teljes útlezárás mellett zajlott.

Fotó: Sásd KVŐ

Melléképület égett, a tűz a környezetére is továbbterjedt

Családi házzal egybeépített melléképület égett teljes terjedelmében ugyancsak szerdán délután Szebényen, az Ady Endre utcában. A ház lakatlan volt, áram, gáz, illetve gázpalack sem volt benne. A szél miatt a tűz a száraz aljnövényzeten, bozótoson és tarlón továbbterjedt, csaknem két hektárnyi területen oltottak az egységek. A véméndi, mohácsi és szekszárdi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal és kézi szerszámokkal fékezték meg a lángokat. Személyi sérülés nem történt.

Fotó: Mohács HTP

Karambol Pécsett

Két személyautó ütközött össze délután Pécsett, a Basamalom úton. A város hivatásos tűzoltói a forgalom irányításában és az útakadály megszüntetésében vettek részt, emellett átvizsgálták az autókat, de az áramtalanításuk nem volt indokolt. A kocsikban utazó három ember nem sérült meg.