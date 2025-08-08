Ennyi dolga régen volt egy napon a baranyai tűzoltóknak

augusztus 8., péntek

Eseménydúsan zajlott a hét a Baranya vármegyei tűzoltóegységeknek. Augusztus 6-án, a hét legmozgalmasabb napján, szerdán a tűzoltók négy tűzesetnél és négy műszaki mentésnél avatkoztak be.

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: leographyde

Lángolt a tető, jöttek a tűzoltók. Csaknem ötven négyzetméteres volt az a melléképület, amelynek a tetőszerkezete teljes terjedelmében lángolt szerdán délben Pécsett, a Bittner Alajos utcában. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik több vízsugárral megfékezték a lángokat, így a tűz a közeli lakóépületre nem terjedt át. Az egység kiérkezéséig több gázpalackot is kivittek a házból, egy felrobbant, két további palackot a tűzoltók vittek biztonságos távolságba. A tűz a nyári konyhában keletkezett, az egyik lakó égési sérüléseket szenvedett, őt a mentősök kórházba szállították. Az áramszolgáltató szakemberei a beavatkozás idejére lekapcsolták a szolgáltatást az utcában, majd a tűzoltás után helyreállították.

A riasztásra gyorsan érkeztek a tűzoltók, egy melléképület gyulladt ki Pécsen a Rigóder városrészben
A riasztásra gyorsan érkeztek a tűzoltók, egy melléképület gyulladt ki Pécsen a Rigóder városrészben
Fotó: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság / Forrás: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatós

 

Felborult egy személyautó Sásdnál

Előzés közben megcsúszott és az oldalára borult egy személyautó szerdán kora délután Sásd külterületén. A kocsiban utazó három ember önerejéből szállt ki, egyedül a sofőr szenvedett könnyebb sérüléseket, őt kórházba szállították. A balesethez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a helyszín biztosítása mellett feszültségmentesítették a gépjárművet. A műszaki mentés teljes útlezárás mellett zajlott.

oldalára borult személyautó
Fotó: Sásd KVŐ

 

Melléképület égett, a tűz a környezetére is továbbterjedt 

Családi házzal egybeépített melléképület égett teljes terjedelmében ugyancsak szerdán délután Szebényen, az Ady Endre utcában. A ház lakatlan volt, áram, gáz, illetve gázpalack sem volt benne. A szél miatt a tűz a száraz aljnövényzeten, bozótoson és tarlón továbbterjedt, csaknem két hektárnyi területen oltottak az egységek. A véméndi, mohácsi és szekszárdi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal és kézi szerszámokkal fékezték meg a lángokat. Személyi sérülés nem történt. 

tűzoltó oltja a növényzetet
Fotó: Mohács HTP

Karambol Pécsett

Két személyautó ütközött össze délután Pécsett, a Basamalom úton. A város hivatásos tűzoltói a forgalom irányításában és az útakadály megszüntetésében vettek részt, emellett átvizsgálták az autókat, de az áramtalanításuk nem volt indokolt. A kocsikban utazó három ember nem sérült meg.

Tiltás ellenére égetett

Harminc négyzetméteren égett száraz fű tegnap este Versenden. A mohácsi hivatásos egység egy vízsugárral eloltotta a tüzet, amely égetés miatt terjedt el a területen. 

Darázsirtásnak indult, de végül a tűzoltókat kellett kihívni

Tizenöt négyzetméteres, fémszerkezetű melléképületben égett két használaton kívüli személyautó és gumiabroncsok szerda este Pécsett, a Présház utcában. A tűz azután keletkezett, hogy a tulajdonos ki akarta irtani a garázsban lévő darazsakat – ehhez azonban nem jó módszert választott. A spray-vel meggyújtott anyagokat megpróbálta eloltani, de nem járt sikerrel, ezután értesítette a katasztrófavédelmet. A pécsi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat. Személyi sérülés nem történt.

tűzoltók a kiégett garázsban

 

 

