Mentők is érkeztek

1 órája

Újabb durva motoros baleset, most a pécsi kereszteződésben! (galéria + videó)

Mostanában szinte hétről hétre történik motoros baleset Baranya vármegye útjain. Most péntek délután történt ütközés Pécsen, ahol egy motoros is érintett.

Tóth Viktória
Olvasónk tájékoztatta hírportálunkat a legutóbbi esetről, mellyel kapcsolatban megkérdeztük a Baranya Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóosztályát. Ők arról tájékoztatták hírportálunkat, hogy az 57-es számú út és a Kemény Zsigmond utca kereszteződésében (nagyárpádi kereszteződés) egy személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött össze. A baleset körülményeit jelenleg vizsgálja a hatóság, folyamatban van a helyszínelés.

Úgy tudjuk, a balesetben a motoros sérült meg, súlyosan.

Frissítés:

A Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínről egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel stabil állapotban szállítottak kórházba.

Motoros sérült meg a péntek délutáni balesetben Pécsen

Fotók: Löffler Péter

 

