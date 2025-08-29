1 órája
Újabb durva motoros baleset, most a pécsi kereszteződésben! (galéria + videó)
Mostanában szinte hétről hétre történik motoros baleset Baranya vármegye útjain. Most péntek délután történt ütközés Pécsen, ahol egy motoros is érintett.
Olvasónk tájékoztatta hírportálunkat a legutóbbi esetről, mellyel kapcsolatban megkérdeztük a Baranya Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóosztályát. Ők arról tájékoztatták hírportálunkat, hogy az 57-es számú út és a Kemény Zsigmond utca kereszteződésében (nagyárpádi kereszteződés) egy személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött össze. A baleset körülményeit jelenleg vizsgálja a hatóság, folyamatban van a helyszínelés.
Úgy tudjuk, a balesetben a motoros sérült meg, súlyosan.
Frissítés:
A Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínről egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel stabil állapotban szállítottak kórházba.
Motoros sérült meg a péntek délutáni balesetben PécsenFotók: Löffler Péter