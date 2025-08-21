Újabb reggeli csattanás Baranyában: személyautó és kosaras kocsi ütközött

A 6-os főút nagypalli elágazásánál történt baleset csütörtök reggel – kaptuk az információt olvasónktól. A rendőrséget kérdeztük meg az ügyről.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a helyszínen egy személyautó (melyben négyen ültek) és egy kosaras autó ütközött össze. Az eset kivizsgálása még tart. A szakaszon félpályán halad a forgalom.

Úgy tudjuk, a balesetben 1 fő sérült meg, könnyebben.