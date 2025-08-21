augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

23°
+35
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Így indul a csütörtök

1 órája

Újabb reggeli csattanás Baranyában: személyautó és kosaras kocsi ütközött

Címkék#forgalom#Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság#rendőrség#baleset

A szerdai pihenőnap után balesettel indult a csütörtök reggel Baranyában.

Tóth Viktória
Újabb reggeli csattanás Baranyában: személyautó és kosaras kocsi ütközött

A kép illusztráció

Forrás: MW

Fotó: Szakony Attila

A 6-os főút nagypalli elágazásánál történt baleset csütörtök reggel – kaptuk az információt olvasónktól. A rendőrséget kérdeztük meg az ügyről.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a helyszínen egy személyautó (melyben négyen ültek) és egy kosaras autó ütközött össze. Az eset kivizsgálása még tart. A szakaszon félpályán halad a forgalom.

Úgy tudjuk, a balesetben 1 fő sérült meg, könnyebben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu