Újabb reggeli csattanás Baranyában: személyautó és kosaras kocsi ütközött
A szerdai pihenőnap után balesettel indult a csütörtök reggel Baranyában.
A 6-os főút nagypalli elágazásánál történt baleset csütörtök reggel – kaptuk az információt olvasónktól. A rendőrséget kérdeztük meg az ügyről.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a helyszínen egy személyautó (melyben négyen ültek) és egy kosaras autó ütközött össze. Az eset kivizsgálása még tart. A szakaszon félpályán halad a forgalom.
Úgy tudjuk, a balesetben 1 fő sérült meg, könnyebben.
