4 órája
Drámai üldözés Baranyában: 200 km/h-val menekült a rendőrök elől az ittas, brutális lett a száguldás vége
A sofőr jócskán túllépte a megengedett sebességet, majd menekülni kezdett az utána induló rendőrök elől. Az üldözés vége súlyos baleset lett.
Hollywoodi mozifilmbe illő üldözésre ébredtek Baranya horvátországi részén Bellye lakói. A település légvonalban kevesebb mint 30 kilométerre található Baranya vármegye határától.
Egy 39 éves sofőr száguldott az üldözött autóval, azonban egy éles kanyarhoz érkezve elvesztette uralmát a jármű fölött, áttért a szembejövő sávba, majd egy téglafalnak ütközött. A balesetet megelőzően a rendőrség megpróbálta megállítani a férfit. A forgalomfigyelő kamera rögzítette, hogy a jármű 196 km/h sebességgel haladt egy olyan útszakaszon, ahol a megengedett sebesség mindössze 50 km/h volt.
Mi lett az üldözés következménye?
A férfit az Eszéki Klinikai Kórház Központjába szállították. Itt az ellátás mellett alkohol- és drogtesztet végeztek rajta.
A 39 éves sofőrnek ittas vezetésért, a megengedett sebességhatár átlépéséért, valamint a rendőrök utasításainak figyelmen kívül hagyásáért csaknem 1400 eurót kell fizetnie, továbbá 3 hónapra eltiltották a vezetéstől.
- írja a horvát sajtó.
Csaknem egy hónapja Pécsen is történt hasonló eset, akkor egy Fiattal menekültek a rendőrök elől az üldözött autós.