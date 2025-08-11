Szomorú reggel
9 órája
Vadgázolás Baranyában hétfőn hajnalban − a helyszínen elpusztult az elütött állat
Nem az első szerencsétlenség a hét első napján.
Illusztráció.
Forrás: MW
Hétfőn a hajnali órákban többen is jelezték a Baranya vármegyei közlekedési csoportokban, hogy vadak árasztják el az utakat, ezért mindenki óvatosan és körültekintően vezessen.
Sajnos azonban így is megtörtént a baj, Mánfa külterületén. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy személygépkocsi haladt Mánfa külterületén, ahol egy őz elé ugrott. Az állat a helyszínen elpusztult.
Információink szerint a sofőrnek nem lett baja az ütközés következtében.
