Vadgázolás Baranyában hétfőn hajnalban − a helyszínen elpusztult az elütött állat

Hétfőn a hajnali órákban többen is jelezték a Baranya vármegyei közlekedési csoportokban, hogy vadak árasztják el az utakat, ezért mindenki óvatosan és körültekintően vezessen.

Sajnos azonban így is megtörtént a baj, Mánfa külterületén. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy személygépkocsi haladt Mánfa külterületén, ahol egy őz elé ugrott. Az állat a helyszínen elpusztult.

Információink szerint a sofőrnek nem lett baja az ütközés következtében.