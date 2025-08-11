augusztus 11., hétfő

Szomorú reggel

1 órája

Vadgázolás Baranyában hétfőn hajnalban − a helyszínen elpusztult az elütött állat

Nem az első szerencsétlenség a hét első napján.

Bama.hu
Vadgázolás Baranyában hétfőn hajnalban − a helyszínen elpusztult az elütött állat

Illusztráció.

Forrás: MW

Hétfőn a hajnali órákban többen is jelezték a Baranya vármegyei közlekedési csoportokban, hogy vadak árasztják el az utakat, ezért mindenki óvatosan és körültekintően vezessen. 

Sajnos azonban így is megtörtént a baj, Mánfa külterületén. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy személygépkocsi haladt Mánfa külterületén, ahol egy őz elé ugrott. Az állat a helyszínen elpusztult.

Információink szerint a sofőrnek nem lett baja az ütközés következtében.

 

