Több mint kétszázzal repesztett a baranyai úton Valentino Rossi

Az 57-es főúton vont intézkedés alá a rendőrség egy motorost, aki a megengedett 90 km/órás sebesség helyett 206 km/órával száguldott. A Baranya vármegyei rendőrök Facebook-posztja szerint a férfi nemcsak a sebességhatárt lépte túl, hanem egy szabálytalan előzést is végrehajtott. A mutatványért összesen 494 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki rá, és 14 büntetőpontot is kapott. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet: a közlekedési szabályok megszegése nemcsak a sofőr, hanem a közlekedésben részt vevők életét is veszélyezteti.

Sokba került Valentino Rossit játszani a közúton

Forrás: Facebook - Baranya vármegyei rendőrség



