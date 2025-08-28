augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

32°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nincs megállás

17 perce

Több mint kétszázzal repesztett a baranyai úton Valentino Rossi

Címkék#rendőrség#motoros#Valentino Rossi

Bama.hu

Az 57-es főúton vont intézkedés alá a rendőrség egy motorost, aki a megengedett 90 km/órás sebesség helyett 206 km/órával száguldott. A Baranya vármegyei rendőrök Facebook-posztja szerint a férfi nemcsak a sebességhatárt lépte túl, hanem egy szabálytalan előzést is végrehajtott. A mutatványért összesen 494 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki rá, és 14 büntetőpontot is kapott. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet: a közlekedési szabályok megszegése nemcsak a sofőr, hanem a közlekedésben részt vevők életét is veszélyezteti.

Valentino Rossi Baranya
Sokba került Valentino Rossit játszani a közúton
Forrás: Facebook - Baranya vármegyei rendőrség


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu